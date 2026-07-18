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Erzurumspor'dan kaleye Ertuğrul Taşkıran takviyesi

Erzurumspor, Alanyaspor'dan ayrılan 36 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Erzurumspor'dan kaleye Ertuğrul Taşkıran takviyesi
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Erzurumspor FK, Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaleci Ertuğrul Taşkıran'la sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen 36 yaşındaki Ertuğrul, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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