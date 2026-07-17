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Aston Villa, Manzambi'yi açıkladı

Aston Villa, Freiburg'tan 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Johan Manzambi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 21:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Aston Villa, Manzambi'yi açıkladı
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Aston Villa, orta sahasına önemli bir takviye yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, Freiburg'tan İsviçreli orta saha oyuncusu Johan Manzambi'yi kadrosuna kattı.

Aston Villa, Manzambi için bonuslarla birlikte 70 milyon euro ödeyecek. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu bonservis bedeliyle Aston Villa tarihinin en pahalı transferi oldu.

Freiburg forması altında geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Manzambi, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

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