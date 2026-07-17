CANLI: Ümraniyespor - Galatasaray

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI: DEVRE
ÜMRANİYESPOR: 1 / 13' Mustafa Eser
GALATASARAY: 2/ 35' Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş
Galatasaray'ın ilk 11'i: Jankat Yılmaz, Ali Turap, Nhaga, Arda Kazımcan, Sara, Eyüp, İlkay, Can Armando, Berat Luş, Ada.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.
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CANLI: DEVRE
ÜMRANİYESPOR: 1 / 13' Mustafa Eser
GALATASARAY: 2/ 35' Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş
Galatasaray'ın ilk 11'i: Jankat Yılmaz, Ali Turap, Nhaga, Arda Kazımcan, Sara, Eyüp, İlkay, Can Armando, Berat Luş, Ada.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.
SPORX KODUYLA S SPORT PLUS 600 TL İNDİRİMLİ!