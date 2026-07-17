17 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
1-245'
17 Temmuz
FC Nordsjaelland-Sparta Prag
5-1
17 Temmuz
Levante-Sheffield United
1-2
17 Temmuz
FC Midtjylland-OB
4-1
17 Temmuz
Olympiakos-Fortuna Sittard
3-1
17 Temmuz
Benfica-Villarreal
0-04'

CANLI: Ümraniyespor - Galatasaray

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oluyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 21:49
CANLI: Ümraniyespor - Galatasaray
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI: DEVRE

ÜMRANİYESPOR: 1 / 13' Mustafa Eser
GALATASARAY: 2/ 35' Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş

Galatasaray'ın ilk 11'i: Jankat Yılmaz, Ali Turap, Nhaga, Arda Kazımcan, Sara, Eyüp, İlkay, Can Armando, Berat Luş, Ada.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.



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