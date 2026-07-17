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Sidny Lopes Cabral, Trabzonspor için geldi

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Sidny Lopes Cabral, Trabzon'a geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 20:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sidny Lopes Cabral, Trabzonspor için geldi
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Trabzonspor'un 5 yıllığına renklerine bağladığı Yeşil Burun Adalı savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral, Trabzon'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili takımın Benfica Kulübünden transfer ettiği Cabral, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Cabral, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un kendisi için doğru adım olduğunu düşündüğünü belirterek "Kulübün bana sunduğu plan, benimle yapılan konuşmaları ve diyaloglar beni bu karara iten şeylerden bir tanesiydi. Trabzonspor'da çok gelişeceğimi, çok ilerleyeceğimi düşünüyorum. Trabzonspor'u da iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

Trabzonspor'a gelmeden önce bordo-mavili oyuncu Wagner Pina ile görüştüğünü anlatan Cabral, "Trabzon'a gelmeden önce ona çok soru sordum. Çok iyi şeyler söyledi. Kulübün güzel olduğunu, kulübün içindeki insanların çok iyi insanlar olduğunu ve taraftarların harika olduğunu söyledi. Oraya gitmem ve bu kararı almam gerektiğini söyledi. O da bu kararı almamda önemli bir etken oldu." diye konuştu.

Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendiren Cabral, "Dünya Kupası'nda iyi bir iş çıkardık. Performansımızdan dolayı mutluyuz. Çok gururluyum. İyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. İyi bir performans gösterdik, iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Cabral, bordo-mavili takımdaki kariyeri için heyecanlı olduğunu vurgulayarak "Trabzonspor'da ilk maçıma çıkmak, Trabzonspor'la olan bu yolculuğuma başlamak için sabırsızlanıyorum. Stadyumda ilk maçıma çıkmayı, takım arkadaşlarımla birlikte oynamak için dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

Kendisini sol bek pozisyonunda en iyi hissettiğini dile getiren Cabral, bordo-mavili takımda 55 numaralı formayı giyeceğini kaydetti.

Taraftarlara üçlü çektiren Cabral, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.



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