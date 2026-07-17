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Fransa'nın yeni teknik direktörü Zidane oluyor!

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı hayaline kavuşuyor. Zidane, Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından bu ay milli takım ile resmi sözleşme imzalayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 20:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fransa'nın yeni teknik direktörü Zidane oluyor!
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Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romano'nun haberine göre, Zidane, Dünya Kupası'nın ardından bu ay Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevi için resmi imzayı atacak.

Zidane'nin sözleşmesine dair bilgi verilmedi ancak 54 yaşındaki teknik adamın, Uluslar Ligi, 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'na takımı hazırlayacağı belirtildi.

Fransa Milli Takımı hayali olan Zinedine Zidane, milli takım için Real Madrid'deki görevinden sonra önemli teklifleri geri çevirmişti.

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