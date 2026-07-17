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Kocaelispor, Haydar Karataş'ı kadrosuna kattı

Kocaelispor, son olarak Sakaryaspor forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 21:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Haydar Karataş'ı kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 19 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, sol kanat oyuncusu Haydar Karataş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Kocaelispor'umuza hoş geldin Haydar Karataş. Futbolcu Haydar Karataş ile kulübümüz arasında 4 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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