Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 19 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, sol kanat oyuncusu Haydar Karataş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Kocaelispor'umuza hoş geldin Haydar Karataş. Futbolcu Haydar Karataş ile kulübümüz arasında 4 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kocaelispor, Haydar Karataş'ı kadrosuna kattı
Kocaelispor, son olarak Sakaryaspor forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
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