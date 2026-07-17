17 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:00
17 Temmuz
FC Nordsjaelland-Sparta Prag
5-1
17 Temmuz
Levante-Sheffield United
1-2
17 Temmuz
FC Midtjylland-OB
4-1
17 Temmuz
Olympiakos-Fortuna Sittard
19:30
17 Temmuz
Benfica-Villarreal
21:45

Hull City, Konstantinos Tzolakis'i transfer ediyor

Hull City, Konstantinos Tzolakis transferi için Olympiakos ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Sergej Jakirovic de transferin yüzde 95 bittiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 17:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hull City, Konstantinos Tzolakis'i transfer ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Premier Lig'e yükselen Hull City, kalesine bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kalesine Jack Butland transferini yapan Hull City, Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis transferi için de geri sayıma geçti.

Hull City, 22 yaşındaki Yunan kalecinin transferi için Olympiakos ile büyük oranda anlaşma sağladı.

"YÜZDE 95 BİTTİ"

Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic de Tzolakis transferini doğruladı.

Jakirovic, "Transfer ihtimalinin yüzde 95 olduğunu düşünüyorum ancak sözleşmeyi imzalayana kadar bizim oyuncumuz değil. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

Sergej Jakirovic, "Tzolakis, bizim birinci tercihimiz. Onunla görüştüm ve her şeyi açıkladım, her şey yolunda. Bize katılmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki genç file bekçisi Tzolakis, geçmiş transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.