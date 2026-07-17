Hull City, Konstantinos Tzolakis'i transfer ediyor

Premier Lig'e yükselen Hull City, kalesine bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kalesine Jack Butland transferini yapan Hull City, Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis transferi için de geri sayıma geçti.
Hull City, 22 yaşındaki Yunan kalecinin transferi için Olympiakos ile büyük oranda anlaşma sağladı.
"YÜZDE 95 BİTTİ"
Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic de Tzolakis transferini doğruladı.
Jakirovic, "Transfer ihtimalinin yüzde 95 olduğunu düşünüyorum ancak sözleşmeyi imzalayana kadar bizim oyuncumuz değil. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.
Sergej Jakirovic, "Tzolakis, bizim birinci tercihimiz. Onunla görüştüm ve her şeyi açıkladım, her şey yolunda. Bize katılmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki genç file bekçisi Tzolakis, geçmiş transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kalesine Jack Butland transferini yapan Hull City, Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis transferi için de geri sayıma geçti.
Hull City, 22 yaşındaki Yunan kalecinin transferi için Olympiakos ile büyük oranda anlaşma sağladı.
"YÜZDE 95 BİTTİ"
Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic de Tzolakis transferini doğruladı.
Jakirovic, "Transfer ihtimalinin yüzde 95 olduğunu düşünüyorum ancak sözleşmeyi imzalayana kadar bizim oyuncumuz değil. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.
Sergej Jakirovic, "Tzolakis, bizim birinci tercihimiz. Onunla görüştüm ve her şeyi açıkladım, her şey yolunda. Bize katılmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki genç file bekçisi Tzolakis, geçmiş transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.