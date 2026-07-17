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Amedspor'da 11 futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, 11 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 18:00
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Amedspor'da 11 futbolcuyla yollar ayrıldı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılan oyuncular da belli olmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diyarbakır ekibi, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 11 futbolcuyla sözleşmelerinin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Emrah Başsan, Hasan Ali Kaldırım, Tarkan Serbest, Murat Uçar, Felix Afena Gyan, Adama Traore, Oleksandr Syrota, Oğuzhan Matur, Atakan Müjde, Andre Biyogo Poko ve Dilhan Demir'in sözleşmeleri sona ermiştir. Amedspor forması altında kulübümüze verdikleri emek ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, futbol yaşamlarının bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

 

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