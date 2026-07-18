Christ Ouali, Fiorentina formasını giydi!

Trabzonspor ile anlaşan İtalyan ekibi, Christ Oulai ile yaptığı görüşmelerde de genç orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladı.



TRANSFER TAMAMLANIYOR!



Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında "Christ Inao Oulai'yi vereceğiz. Biz kulüp (Fiorentina) ile anlaştık, Oulai'nin anlaşmasını bekliyoruz." demişti. Fiorentina'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile de anlaşmasının ardından transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Oulai, Fiorentina'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya gitti.



Fiorentina'nın, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan bir paket üzerinden Trabzonspor ile el sıkıştığı ortaya çıktı.



Anlaşmada ayrıca bordo-mavili kulübe, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay verilmesini öngören bir maddenin de yer alacağı öğrenildi.



TRABZONSPOR PERFORMANSI



Trabzonspor'a geçen sezon imza atan Oulai, bordo-mavililerde 31 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



