Arda Güler, minik futbolcularla bir araya geldi

Milli futbolcu Arda Güler, tatil yaptığı Regnum The Crown'da gerçekleştirilen Real Madrid Foundation Football Clinic Antalya'da futbol eğitimi alan çocuklarla bir araya gelerek, antrenmana katıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Regnum The Crown, Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Arda Güler'i ağırladı. Yıldız futbolcu, Regnum Carya ve Regnum The Crown'da düzenlenen Real Madrid Foundation Football Clinic Antalya kapsamında eğitim alan çocukları ziyaret etti. Antrenman sahasında genç futbolcularla bir araya gelerek sohbet eden Arda Güler, birlikte pas çalışmaları yaptı. Minik sporcuların büyük heyecan yaşadığı buluşmada Arda Güler, çocuklarla keyifli anlar yaşadı.
Real Madrid Foundation metodolojisiyle eğitim alan çocuklar için büyük bir motivasyon kaynağı olan ziyaret, kampın en özel anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Milli futbolcunun aynı sahada çocuklarla futbol oynaması, katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşattı. Regnum ev sahipliğinde ve BFF iş birliğiyle düzenlenen Real Madrid Foundation Football Clinic Antalya, 6-16 yaş arası çocuklara FIFA standartlarındaki sahalarda, Real Madrid Foundation tarafından belirlenen antrenörler eşliğinde eğitim vermeye devam ediyor. Sporcular, futbolun temel ve ileri tekniklerini öğrenmelerinin yanı sıra, Real Madrid'in değerlerini ve oyun kültürünü de deneyimleme fırsatı buluyor.
Real Madrid Foundation metodolojisiyle eğitim alan çocuklar için büyük bir motivasyon kaynağı olan ziyaret, kampın en özel anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Milli futbolcunun aynı sahada çocuklarla futbol oynaması, katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşattı. Regnum ev sahipliğinde ve BFF iş birliğiyle düzenlenen Real Madrid Foundation Football Clinic Antalya, 6-16 yaş arası çocuklara FIFA standartlarındaki sahalarda, Real Madrid Foundation tarafından belirlenen antrenörler eşliğinde eğitim vermeye devam ediyor. Sporcular, futbolun temel ve ileri tekniklerini öğrenmelerinin yanı sıra, Real Madrid'in değerlerini ve oyun kültürünü de deneyimleme fırsatı buluyor.