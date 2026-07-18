Fransa - İngiltere: Muhtemel 11'ler
2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Lacroix, Lucas Hernandez, Zaire Emery, Kante, Akliouche, Cherki, Thuram, Mbappe.
İngiltere: Henderson, Quansah, Konsa, Guehi, Spence, Mainoo, Bellingham, Madueke, Rogers, Rashford, Kane.
DESCHAMPS'IN SON MAÇI
Dünya Kupası'nda I Grubu'nda mücadele eden Fransa; Senegal, Irak ve Norveç'in yer aldığı grubu 9 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup eden Didier Deschamps'ın ekibi, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0, çeyrek final mücadelesinde ise Fas'ı 2-0'lık sonuçlarla geçerek yarı finale yükseldi.
Grup maçlarının ardından çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Fransa, İspanya karşısında ise savunmada aynı başarıyı gösteremedi. 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan, 2022'de de final oynayan Fransa, yarı finalde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final hedefini gerçekleştiremedi.
İngiltere ile oynanacak 3.'lük müsabakasının ardından 2012'den bu yana takımın başında olan teknik direktör Didier Deschamps, görevinden ayrılacak.
GÖZLER KANE VE BELLINGHAM'DA
2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda final oynadıktan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na aynı hedefle gelen İngiltere; Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu 7 puanla zirvede tamamladı.
Son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup eden İngiltere, çeyrek finalde ise normal süresi 1-1 biten maçta Norveç'i uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde son şampiyon Arjantin'le karşılaşan İngiltere, son bölümüne 1-0 önde girdiği maçta 85 ve 90+2. dakikalarda yediği gollerle mağlup oldu.
Fransa ile 3.'lük maçına çıkacak İngiltere'de en önemli kozlar 6'şar golü bulunan Harry Kane ve Jude Bellingham. İki futbolcu, takımının kaydettiği 14 golün 12'sine imza attı.
REKABETTE İNGİLTERE ÜSTÜN
İki ülke bugüne kadar 32 maçta karşı karşıya geldi. Rekabette İngiltere 17 galibiyet alırken, 5 maç berabere bitti. Fransa ise 10 maçta rakibine karşı üstünlük kurdu.
İki ekip son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Fransa; Tchouameni ve Giroud'nun golleriyle 2-1 kazanırken, İngiltere'nin tek sayısı ise Harry Kane'den geldi. Kane, bu maçta 84. dakikada penaltı atışından yararlanamamıştı.
İLK KEZ 3. OLABİLİR
Fransa, Dünya Kupası'nda daha önce 3 kez 3'üncülük maçına çıktı. 1958'de Batı Almanya'yı 6-2 mağlup eden Fransa, 1982'de ise Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Fransa son olarak 1986'da Belçika'yla karşı karşıya geldiği 3'üncülük mücadelesini uzatmalarda 4-2 kazanmayı başardı.
İngiltere ise 3'üncülük maçına 2 kez çıktı. 1990'da İtalya'yla karşı karşıya gelen Ada ekibi, sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. 2018'de yarı finalde Hırvatistan'a kaybeden İngiltere, 3'üncülük maçında Belçika'yla karşı karşıya geldi. Müsabaka Belçika'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İngiltere, Fransa karşısında kazanırsa, tarihte ilk kez Dünya Kupası'nda 3'üncülük elde etmiş olacak.
MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile İngiltere arasında oynanacak 3'üncülük mücadelesi öncesinde Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Miami Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 57 yaşındaki teknik adam, Fransa Milli Takımı'nın başında çıkacağı son maçta yoğun sorumluluk duygusu hissettiğini ifade etti.
3'üncülük maçını oynamamış olmayı tercih edeceğini belirten Deschamps, "Sonuçta bir eleme maçına çıkacağız. Benim, teknik ekibin ve oyuncuların son hedefe ulaşmak için her şeyi yapma zorunluluğu var. Bu hedef belki daha az önemli ama sonuçta buradayız. Oyuncuların oynamak istememesi ya da bizim daha az istememiz gibi bir durum söz konusu değil. Bunu kabul etmeliyiz ve hata yapma lüksümüz yok. İspanya maçında rakip bizden daha iyiydi. Mesafe, koşu şiddeti gibi fiziksel verilerde üstün görünsek de durum bu. Ortaya çıkan sonuç İspanya'nın kalitesini de ortaya koyuyor. Onlar seviyesini yükseltti, oyununu değiştirdi ve bizim hedeflerimizin seviyesinde olduğunu kanıtladı. Bunu kabul etmeliyiz. Bana hakem konusunu soruyorlar. Bizi mağlup eden hakem değildi. İspanya'ya karşı asla böyle bir şey diyemem. Finale çıkan iki takım da orada olmayı hak etti." ifadelerini kullandı.
Fransa Milli Takımı'nın başına 2012 yılında geçtiğini aktaran Didier Deschamps, şunları söyledi:
"Bu göreve geldiğimizde aldığımız sorumluluğu da biliyorduk. Milyonlarca Fransız için bu formayı yukarıya taşımayı hedefledik. Bir hazırlık maçı bile oynasak üzerimizde bunun sorumluluğu oldu. 1998'de oyuncuyken, 2018'de de teknik direktörken önemli anlar yaşadık. Yeni nesil bu durumu biliyor. Benim için bir zafer bir başka zaferle karşılaştırılamaz."
KONATE'NİN SÖZLERİ
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile İngiltere arasında yapılacak 3'üncülük mücadelesi öncesinde Fransız futbolcu Ibrahima Konate, sonuna kadar ciddiyetle oynayacaklarını söyledi.
Miami Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 27 yaşındaki futbolcu, sözlerine görevinden ayrılacak teknik direktör Didier Deschamps'a teşekkür ederek başladı.
Deschamps'ın 14 yıldır takımın başında olduğuna işaret eden Konate, "Fransız halkını çok mutlu etti. Elbette birkaç hayal kırıklığı oldu ancak yaşattığı mutlulukları asla unutmamalıyız." dedi.
Yarı finalde kaybettikleri İspanya mücadelesini hala sindiremediklerini belirten savunma oyuncusu, "Hepimiz her gün bunu düşünüyoruz. İki Dünya Kupası'nda önce finalde, sonra yarı finalde elenmeyi kabullenmek zor. İspanya karşısında hiçbir şey yapamamış olmak da gerçekten acı vericiydi. Bizim hedefimiz bu değildi. 3'üncülük maçında Fransa Milli Takımı'nın oyuncuları olarak üzerimize düşen bir görevimiz var. Medyada Deschamps'ın kimsenin bu maçı oynamak istemediğini söylediğini okudum. Kimsenin istemediği kesin. Beklentilerimiz ve standartlarımız göz önüne alındığında, biz aslında bir final oynamak istiyorduk. Ancak bu, Fransa'yı temsil etmediğimiz anlamına gelmiyor, bu formayı ve armayı taşıdığımız için üzerimizde bir sorumluluk var. Buna saygı duyacağız ve sonuna kadar ciddiyetle oynayacağız." diye konuştu.
Finalde İspanya'nın ya da Arjantin'in kazanması konusunda herhangi bir tercihi olmadığını dile getiren Konate, şunları ifade etti:
"Bizi yenen takım İspanya. Eğer onlar kazanırsa, turnuvanın kazananına kaybetmiş oluruz. Arjantin'e gelince, Mac Allister ile her zaman iyi anlaştık, o dünyadaki en yakın arkadaşlarımdan biri. O yüzden o kazanırsa onun adına mutlu olurum. Herkes için favori bizdik. Yetenekli oyunculara sahibiz. Takım içinde bir rekabet de vardı. Dünyadaki herkes Fransa Milli Takımı'nın farkı 2-3 takım çıkarıp birbiriyle yarışabileceğini söylüyordu. Ama İspanya'ya karşı kaybettik. Onlara yenilmek, sıradan bir takıma karşı kaybetmek gibi değil. Son Avrupa şampiyonundan bahsediyoruz. Eğer finali kazanırlarsa onları tebrik etmek gerekiyor."
THOMAS TUCHEL'İN AÇIKLAMLARI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile İngiltere arasında yapılacak 3'üncülük mücadelesi öncesinde İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, rakipleri karşısında kazanarak son 60 yıldaki en iyi Dünya Kupası performansını ortaya koymak istediklerini söyledi.
Miami Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 52 yaşındaki teknik adam, finale yükselen İspanya ve Arjantin ile 3'üncülük maçında karşılaşacakları Fransa'yla aralarında fark olduğunu belirtti.
Rakiplerin yıllar içinde çok şey inşa ettiğini vurgulayan Tuchel, "Kapatmamız gereken küçük bir fark var. Bence bu fark, neredeyse bu ülkelerin Dünya Kupası'nı kazanma ve finale kalma beklentilerine yansıyor. Biz bunu yapamadık. Bunu talep ettik, hayalini kurduk, çabaladık ve yarıştık. Şimdi Fransa ile oynayacağız ve FIFA sıralamasında dünyada dördüncü sıradayız. Yarı finale kadar geldik. Bu farkı kapatmak istiyoruz. Bence bu, içinde bulunmak için harika bir pozisyon. Rekabetçi olmayı seviyorum, kovalayan taraf olmayı seviyorum, meydan okuyan taraf olmayı seviyorum ve bu, bu maçtan itibaren başlıyor." dedi.
İngiltere karşısında son maçına çıkmaya hazırlanan Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın inanılmaz bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Tuchel, "Oyuncu olarak her şeyi kazandı, milli takım antrenörü olarak her şeyi kazandı. Onu görmek her zaman bir zevkti, onunla tanışmak zevkti. İnanılmaz derecede saygılı. Tabii ki onu yenmeye çalışacağız. Bence o da bizim kadar hayal kırıklığına uğramış durumda. Yarı finaldeki kritik ana kadar harika bir turnuva geçirdiler. Eminim o da her zamanki gibi maçı kazanmaya kararlı ve biz de bunun olmasına izin vermemeye kararlıyız." açıklamasında bulundu.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"
İngiltere'nin son 14 resmi maçta ilk kez kaybettiğini anlatan Tuchel, Arjantin karşısında yaşanan yenilginin acı verdiğini söyledi.
Son dünya şampiyonuna karşı mağlup olduklarının altını çizen Alman teknik adam, "85. dakikaya kadar 1-0 öndeydik. Dünyanın en iyi oyuncusuna (Messi) karşı oynadık ve 2-1 kaybettik, bu acı verici. Yarı finale giden yolu hak ettik. Hayal kırıklığına uğradık çünkü finalde olmak istiyorduk. Bunu yapabileceğimize inandık. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Eğer maçı kazanırsak, son 60 yılda Dünya Kupası'ndaki en iyi sonucumuzu elde etmiş olacağız." diye konuştu.
Tuchel, finale kalamamanın herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Bu acı ne yazık ki ilk değil ve büyük ihtimalle son da değil. Kimse bu maçta oynamak istemez. Ancak bu resmi bir Dünya Kupası maçı, İngiltere için son 60 yıldaki en iyi sonucu alma şansı. Dünyanın en iyi takımlarından ve belki de en formdaki takımına karşı oynayacağız."
Yarı finalde yaşanan mağlubiyet sonrasında sorumluluğun kendisinde olduğunu aktaran Tuchel, "Antrenör benim. Kararlarımız güvene, rekabetçiliğimize, tecrübelerimize ve saha içinde hissettiklerimize dayanıyor. Bu durum benim ve oyuncularımın yaşadığı bir acıdır. Hepimiz bu acıyı hissediyoruz. Bununla yaşamak zorundayız." dedi.
"İNANDIĞIMIZ YERE ULAŞAMADIK"
Teknik direktör Thomas Tuchel ile basın toplantısında yer alan İngiliz futbolcu John Stones, takım olarak akıllarının halen Arjantin maçında olduğunu söyledi.
Futbolcular olarak öfke ve hayal kırıklığı yaşadıklarının altını çizen Stones, buna karşın turnuvada iyi bir yol kat ettiklerini dile getirdi.
Kadrodaki her oyuncuyla gurur duyduğunu vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "Oyunun doğası ve biz futbolcuların doğası gereği, olayları çok kişisel algılıyoruz. Bu işin sonuna kadar gidip kazanabileceğimize dair inanca sahiptik. Bu yüzden, yarı finalde elenmek daha da fazla acıtıyor çünkü çok inandık ve olmamız gerektiğine inandığımız yere ulaşamadık." ifadelerini kullandı.
Fransa karşısında kazanmaya odaklanmaları gerektiğini bildiren Stones, "Bronz madalya, odaklanmamız gereken başka bir hedef. Bugüne kadar başaramadığımız bir şey bu. Bu durum bizi mutlu edecek mi etmeyecek mi, bu soruya cevap vermek zor." değerlendirmesinde bulundu.
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