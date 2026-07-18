Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Acun Ilıcalı'dan Dünya Kupası finali için açıklama

Acun Ilıcalı, 2026 Dünya Kupası finaliyle ilgili konuştu. Ilıcalı, "İspanya ağır favori ama gönlüm ne olursa olsun Arjantin'den yana." dedi.

calendar 18 Temmuz 2026 11:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Acun Ilıcalı'dan Dünya Kupası finali için açıklama
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde gönlünün Arjantin'den yana olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026 FIFA Dünya Kupası mücadelelerini takip etmek üzere ABD'ye gelen Acun Ilıcalı, Miami'de AA muhabirinin sorularını yanıtladı

New York New Jersey Stadı'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finaline değinen Ilıcalı, İspanya'nın kağıt üzerinde favori olduğunu belirterek, "Ancak Arjantin'in inanmışlığı, takım olması önemli. Toplara girişleri bile farklı. Final beklenenin dışında biraz gollü geçecek gibi hissediyorum. Yani karşılıklı goller olabileceğini düşünüyorum. İspanya ağır favori ama gönlüm ne olursa olsun Arjantin'den yana. Sanki uzatmalara gidecek gibi hissediyorum." diye konuştu.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı hatırlatan Ilıcalı, "Katar'daki turnuvayı çok beğenmiştim. Katar'daki final belki de dünyanın en iyi finaliydi. Şimdiye kadarki en iyi 3-4 maçtan birisiydi. Onun dışında yine Katar'daki Arjantin-Hollanda maçı çok iyiydi. Bu seneye bakarsak yine Arjantin'in iki tane maçı efsane oldu; Mısır maçı ve İngiltere maçı. Yani İspanya'nın oynadığı futbol mükemmel. Ben yarı finalleri canlı seyrettim. Hem İspanya hem de Arjantin finale çıkmayı hak etti." açıklamasını yaptı.

"HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAM"

2024-2025 sezonunda son hafta ligde tutunan, 2025-2026 sezonunda ise Premier Lig'e yükselen Hull City'deki değişimi aktaran Acun Ilıcalı, geçen sezon takıma daha fazla konsantre olduğunu vurguladı.

Takımla çok ilgilendiğini ve İngiltere'de çok ciddi derecede vakit harcadığını sözlerine ekleyen Ilıcalı, "Sonuçta işinizin başında durmanız gerekiyor. Her işin kuralı budur zaten. Medyada da aynı şeyi yaşamıştım, futbolda da öyle. Enerjimi verdim, her şeyimi verdim. Mükemmel bir taraftarımız var. Gerçekten İngiltere'nin bana göre en kendine has taraftarı. Holiganımız yok. Taraftarlara baktığınızda içiniz açılıyor. Onları her gördüğümde mutlu oluyorum. Wembley'deki finalde 40 bin taraftarımız vardı. O muhteşem günü beraber yaşadık. Finali çok mutlu sonla biten, işin içinde gerilimin, heyecanın, bana göre maceranın olduğu bir sezon oldu. Final o kadar güzeldi ki hayatım boyunca unutmayacağım bir gündü." diye konuştu.

Premier Lig'deki diğer kulüp sahiplerine göre kendisinin daha farklı olduğunu vurgulayan Ilıcalı, şunları söyledi:

"Onlara göre çok farklı olduğum kesin. Bir kere ben Türk'üm, öyle bir farkım var. Onun dışında, riski seven bir yapım var. İnandığım şeyi çok zorlayan bir yapım var. O yüzden Allah çok şey nasip etti bana. Bu sene de tabii ki takıma konsantre olacağım. Premier Lig'de ilk maçımız Manchester United'la. Mücadeleye oradan başlıyoruz. İyi bir rakip."

"LİGDE TUTARSA İYİ OLUR"

Hull City taraftarıyla iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Ilıcalı, "Benim farklı bir sistemim var. Genelde taraftarla, futbolcuyla hep beraber birleşip bir aile olup pozitiflikten beslenen birisiyim. Yani şu anda benim olduğum ortamda o kadar çok pozitiflik var ki futbolcularımız pırıl pırıl, hocamız, çok çok iyi bir karakter, taraftarımız mükemmel. Bu kadar güzellikten de güzel şeyler çıkıyor ortaya. Ben de elimden geldiğince her şeyimi veriyorum. Taraftarla diyaloğumuz çok farklı. Onları Türkiye'ye davet ediyorum. Gittiğim zaman evlerinde ağırlıyorlar beni. Defalarca evlerinde yemek yemişliğim vardır. Mükemmel bir diyalog bu. Hep söylüyorum, dünyanın en güzel ülkelerinden birisi hatta bana göre en güzel Türkiye. İngiltere'nin de en güzel şehri Hull. Hull City çatısı altında berliştilir. Büyük bir birliktelik, büyük bir güç birliği görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in Premier Lig'e yükselmelerinin ardından taraftara seslenip "Takımı ligde tutamadığım için özür dilerim." açıklamasına da değinen Ilıcalı, "Çok güzel bir söz. Gerçekten hocamız çok zekidir, güzel sözler söylüyor. Ben de hocamıza bir mesaj vereyim; bu sene ligde tutarsa iyi olur." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası performansını da değerlendiren Ilıcalı, şunları söyledi:

"Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ama futbolda bunlar var. Takımların yarısı hayal kırıklığı yaşıyor. Bizim takımımız açısından belki biraz erken veda oldu, gruptan çıkmalıydık ama başka takımların da başına gelen sonuçlar bunlar. Brezilya, 2014'te kendi ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda 7 gol yiyerek elendi. Futbolda bunlar var. Ben futbolcular adına çok üzüldüm, çok hayal kurmuşlardı. Bu kadar uzun süre sonra başarısız oldukları için ne kadar üzüldüklerini tahmin ediyorum ama en çok da halkımız için üzüldüm. Hep beraber biz de kahrolduk. Ama kader böyleymiş diyelim. Genç takımımız, ilerisi için ümidimiz var." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı'dan Dünya Kupası finali için açıklama
Fransa - İngiltere: Muhtemel 11
Fransa - İngiltere: Muhtemel 11'ler
N
N'Golo Kante'den flaş milli takım kararı!
Donald Trump, Dünya Kupası finali kararını verdi
Donald Trump, Dünya Kupası finali kararını verdi
Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Şampiyona servet değerinde yüzük
Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Şampiyona servet değerinde yüzük
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön