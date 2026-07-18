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Fenerbahçe, Ollie Watkins ile yüz yüze!

Fenerbahçe, 30 yaşındaki golcü Ollie Watkins ile görüşmek için menajeriyle temasa geçti. Oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve 10 milyon Euro maaş teklif edilecek

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 11:06
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Ollie Watkins ile yüz yüze!
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Kaliteli bir golcüyü kadroya katmaya kararlı olan Fenerbahçe, listesinde ilk sırada olan Ollie Watkins için gaza basmış durumda... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, yüz yüze görüşme için menajerle temasa geçti.

Bir yandan Aston Villa Kulübü ile pazarlıklarını sürdüren yönetim, diğer yandan İngiliz santrforu ikna etmek için çalışmalarda bulunuyor. Önümüzdeki hafta içinde başarılı oyuncu ile bir zirve gerçekleştirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, buradan çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.

Fenerbahçe, Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon Euro maaş teklif etmeyi düşünüyor. Ada ekibi ise bonservis için kapıyı 40 milyon Euro'dan açıyor.

ASTON VILLA'DA 108 GOL

Aston Villa formasıyla 278 maçta 108 gol, 47 asist kaydeden Ollie Watkins, İngiltere Milli Takımı ile katıldığı 2026 Dünya Kupası'nda 1 maçta görev aldı. İngiliz yıldız, Panama karşılaşmasında 6 dakika oynadı. 

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