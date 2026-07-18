Başakşehir-Inter Turku maçının hakemi belli oldu

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmada görev yapacak hakem heyeti belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
MAÇ SAAT 20.45'TE BAŞLAYACAK
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.
MAÇ SAAT 20.45'TE BAŞLAYACAK
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.