19 Temmuz
Fransa-İngiltere
00:00
18 Temmuz
Hamarkameratene-Tromsoe
15:00
18 Temmuz
Start-Rosenborg
17:00
18 Temmuz
Lillestroem-KFUM
17:00
18 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
17:00
18 Temmuz
Molde-Brann
19:00
18 Temmuz
Viking-Sandefjord
19:00

Başakşehir-Inter Turku maçının hakemi belli oldu

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmanın hakem heyeti açıklandı. 22 Temmuz Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 12:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir-Inter Turku maçının hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmada görev yapacak hakem heyeti belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

MAÇ SAAT 20.45'TE BAŞLAYACAK

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.