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Galatasaray MCT Technic, Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattı

Galatasaray MCT Technic, Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 12:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray MCT Technic, Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattı
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Galatasaray MCT Technic, Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunun tecrübeli oyun kurucularından Nikola Ivanovic ile anlaşarak Karadağlı oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı.

Profesyonel kariyeri boyunca Budućnost VOLI, Crvena Zvezda, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Germani Brescia formaları giyen Ivanović; EuroLeague, EuroCup, Adriyatik Ligi ve Serie A gibi Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonlarında önemli başarılara imza attı.

190 cm boyundaki deneyimli guard; yüksek oyun görüşü, pick-and-roll organizasyonlarındaki etkinliği, dış şut tehdidi ve kritik anlardaki liderliğiyle yeni sezonda Galatasaray MCT Technic'in oyun kurucu rotasyonuna önemli bir güç katacak.

Başarılı oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz."



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