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Trabzonspor'dan Cenk Özkacar için KAP!

Trabzonspor, Valencia'dan milli futbolcu Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 13:05 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 13:23
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'dan Cenk Özkacar için KAP!
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Trabzonspor, Valencia'dan milli futbolcu Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Valencia'ya 1 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Trabzonspor, bu bonservisi 6 taksitte ödeyecek.

Trabzonspor, milli futbolcu ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRABZONSPOR, KAP:

"Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Valencia Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 1.750.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029/2030 futbol sezonunda 1.350.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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