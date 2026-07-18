Galatasaray'da sıradaki transfer hedefleri!

Galatasaray, orta sahasına beklenen takviyeyi yaptı ve Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.
SAVUNMA VE HÜCUM HATTINA TAKVİYE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lesley Ugochukwu, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.
Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinin ardından savunma ve hücum hattına yapacağı takviyeler için çalışmalarına hız verdi.
HÜCUM HATTINA 3 TRANSER
Sarı-kırmızılılar, stoper bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Galatasaray'da hücum hattına ise 3 transfer hedefleniyor.
10 numara ve kanatlarda forma giyebilen oyuncular arayan Galatasaray, Victor Osimhen'in arkasında bekleyecek ve Osimhen ile birlikte forma giyebilecek bir santrfor da kadrosuna katmak istiyor.
SAVUNMA VE HÜCUM HATTINA TAKVİYE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lesley Ugochukwu, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.
Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinin ardından savunma ve hücum hattına yapacağı takviyeler için çalışmalarına hız verdi.
HÜCUM HATTINA 3 TRANSER
Sarı-kırmızılılar, stoper bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Galatasaray'da hücum hattına ise 3 transfer hedefleniyor.
10 numara ve kanatlarda forma giyebilen oyuncular arayan Galatasaray, Victor Osimhen'in arkasında bekleyecek ve Osimhen ile birlikte forma giyebilecek bir santrfor da kadrosuna katmak istiyor.