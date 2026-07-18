Konyaspor'da Berkan Kutlu ve Nagalo defteri kapandı

Konyaspor'un önceki sezon ikinci devresinde kadrosuna kattığı Berkan Kutlu ve Adamo Nagalo transferi olumsuz sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geride kalan sezon Galatasaray'dan kadroya dahil edilen Berkan Kutlu ile uzun süreli görüşmenin ve oyuncunun düşünmek için sürekli izin istemesi yönetim tarafından sabırları taşırdığı ve transferin olumsuz olarak sonuçlandığı öğrenildi.
Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo için PSV Eindhoven ile bonserviste anlaşamayan Yeşil beyazlı ekip transferde etkili olamadı. Bu arada devreye giren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, PSV ile prensipte anlaşarak oyuncuyu Türkiye'ye davet etti. [Konya Postası]
Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo için PSV Eindhoven ile bonserviste anlaşamayan Yeşil beyazlı ekip transferde etkili olamadı. Bu arada devreye giren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, PSV ile prensipte anlaşarak oyuncuyu Türkiye'ye davet etti. [Konya Postası]