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Konyaspor'da Berkan Kutlu ve Nagalo defteri kapandı

Konyaspor'un yeni sezonda kadroda düşündüğü Berkan Kutlu ve Adamo Nagalo transferi kapandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 13:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor'da Berkan Kutlu ve Nagalo defteri kapandı
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Konyaspor'un önceki sezon ikinci devresinde kadrosuna kattığı Berkan Kutlu ve Adamo Nagalo transferi olumsuz sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geride kalan sezon Galatasaray'dan kadroya dahil edilen Berkan Kutlu ile uzun süreli görüşmenin ve oyuncunun düşünmek için sürekli izin istemesi yönetim tarafından sabırları taşırdığı ve transferin olumsuz olarak sonuçlandığı öğrenildi.

Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo için PSV Eindhoven ile bonserviste anlaşamayan Yeşil beyazlı ekip transferde etkili olamadı. Bu arada devreye giren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, PSV ile prensipte anlaşarak oyuncuyu Türkiye'ye davet etti. [Konya Postası]

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