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Andrea Belotti, kulüpsüz kaldı!

Cagliari, sağlık kontrolleri sonrası Andrea Belotti'nin sözleşmesini uzatmaktan vazgeçti. 32 yaşındaki futbolcu şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 00:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Andrea Belotti, kulüpsüz kaldı!
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Cagliari, Andrea Belotti ile yeni sözleşme imzalamayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, sağlık kontrolleri sonrası 32 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalamaktan vazgeçti.

Kulübün sportif direktörü Pietro Accardi, "Ne yazık ki kapsamlı sağlık kontrollerinin ardından süreç oldukça uzadı ve devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik. Cagliari'nin iyiliği için bu kararı aldık." açıklamasını yaptı.

Belotti, geçen sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 186 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan İtalyan futbolcu, forma şansı bulduğu 8 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

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