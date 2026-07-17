Manisa FK, Alenis Vargas'ı yeniden kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Alenis Vargas'la yola devam etme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüp, genç kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına yeniden kiraladığını duyurdu.
"YENİDEN HOŞ GELDİN"
Manisa FK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Genç kanat oyuncumuz Alenis Vargas ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz."
"YENİDEN HOŞ GELDİN"
Manisa FK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Genç kanat oyuncumuz Alenis Vargas ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz."