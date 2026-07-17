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Manisa FK, Alenis Vargas'ı yeniden kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Alenis Vargas'ı yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, genç kanat oyuncusuyla satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 15:07 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 15:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Manisa FK, Alenis Vargas'ı yeniden kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Alenis Vargas'la yola devam etme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüp, genç kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına yeniden kiraladığını duyurdu.

"YENİDEN HOŞ GELDİN"

Manisa FK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genç kanat oyuncumuz Alenis Vargas ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz."

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