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Nathan Ake: "Ederson Fenerbahçe'yi çok seviyor"

Fenerbahçe'nin yeni yıldız savunmacısı Nathan Ake, transfer sürecinde Ederson ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 16:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nathan Ake: 'Ederson Fenerbahçe'yi çok seviyor'
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, imza töreninde Ederson ile arasında geçen sohbeti anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ake, "Buraya gelmeden önce Ederson ile görüştüm. Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgiler verdi. Gerçekten büyük keyif aldığını, Fenerbahçe'yi sevdiğini, taraftarların inanılmaz olduğundan bahsetti. Ayrıca bana şampiyonluk için her sezon savaşıldığını söyledi. Sonrasında kulüp ile iyi bir görüşme yaptık." açıklamasını yaptı.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Nathan Ake, "Çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel 1-2 gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

"BİZ MAN CITY'DE BÖYLE YAPTIK"

"Şampiyonluğa giden yolda en önemli faktör nedir?" sorusuna Ake, "Güzel bir soru. En önemli şey negatif durumlarda bile pozitif kalmaktır. Fenerbahçe son birkaç yılda çok iyi sezonlar geçirdi ama sezon içerisinde negatif şeyler de olur. 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsun, o anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. Manchester City'de pes etmedik biz. Ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. En önemli şey bence bu." cevabını verdi. 

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