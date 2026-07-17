Galatasaray'dan Musiala denemesi

Son yıllarda sezonun en flaş transferlerine imzasını atarak rakiplerini gölgede bırakan Galatasaray, bir kez daha bu hayalini gerçekleştirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ezeli rakiplerinin üst üste yaptığı flaş transferlerinden ardından sarı-kırmızılılar da bombayı patlatmaya çalışıyor. Ancak bu durum tıpkı Osimhen transferinde olduğu gibi kolay olmayacak. Galatasaray dünyanın sayılı 10 numaraları arasında gösterilen Bayern Münih'in 23 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'yı renklerine katmak istiyor.
OSIMHEN TAKTİĞİ
Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde geçen sezon ligde sadece 15 maçta forma giyebilen genç futbolcu, Saibara transferinin ardından forma yarışında çok zorlanacak. Saibari'ye de talip olan ancak Bayern Münih'e kaptıran sarı-kırmızılılar, Musiala'yı kiralayıp bu durumu fırsata çevirmek istiyor.
Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Alman futbolcuyu zorunlu bir opsiyon olmadan kiralamaya çalışan Galatasaray, Osimhen'de olduğu gibi Musiala için de sezon sonunda büyük bir adım atabilir.
ÇALIM UZMANI
Musiala dünyada eşine az rastlanır bir çalım kabiliyetine sahip...
Rakip eksiltirken hiç zorlanmayan genç oyuncunun ayağına top resmen yapışıyor. Attığı ara paslarıyla da dikkat çeken Musiala, gol yollarında da etkili bir isim. Türkiye'ye transferi gerçekleşirse Osimhen'i bile gölgede bırakabilecek bir yeteneğe sahip.
JAMAL MUSIALA KİMDİR
Doğum Yeri: Almanya
Doğum Tarihi: 26 Şubat 2003
Boy: 1.84
Mevki: 10 numara
Sözleşme Bitiş Tarihi: 2030
OSIMHEN TAKTİĞİ
Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde geçen sezon ligde sadece 15 maçta forma giyebilen genç futbolcu, Saibara transferinin ardından forma yarışında çok zorlanacak. Saibari'ye de talip olan ancak Bayern Münih'e kaptıran sarı-kırmızılılar, Musiala'yı kiralayıp bu durumu fırsata çevirmek istiyor.
Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Alman futbolcuyu zorunlu bir opsiyon olmadan kiralamaya çalışan Galatasaray, Osimhen'de olduğu gibi Musiala için de sezon sonunda büyük bir adım atabilir.
ÇALIM UZMANI
Musiala dünyada eşine az rastlanır bir çalım kabiliyetine sahip...
Rakip eksiltirken hiç zorlanmayan genç oyuncunun ayağına top resmen yapışıyor. Attığı ara paslarıyla da dikkat çeken Musiala, gol yollarında da etkili bir isim. Türkiye'ye transferi gerçekleşirse Osimhen'i bile gölgede bırakabilecek bir yeteneğe sahip.
JAMAL MUSIALA KİMDİR
Doğum Yeri: Almanya
Doğum Tarihi: 26 Şubat 2003
Boy: 1.84
Mevki: 10 numara
Sözleşme Bitiş Tarihi: 2030