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Cenk Özkaçar, Trabzonspor için geldi!

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cenk Özkaçar, Trabzon'a geldi ve açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 21:04
Haber: Sporx.com
Cenk Özkaçar, Trabzonspor için geldi!
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Trabzonspor'un Valencia'dan transferi Cenk Özkacar, Trabzon'a gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cenk Özkacar açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Transferim hızlı gerçekleşti. Valencia de görüşmeler hızlı oldu. Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Geçen seneden daha iyi bir performansı Trabzonspor'da göstermek istiyorum. Çok yakın zamanda umarım buradaki kulüp performansımı milli takıma da taşıyabilirim. Fatih Tekke ile henüz görüşmedik. Burada çok güzel bir rekabet var. Bu futbolcuların performanslarını bir sonraki basamağa taşımak için önemli bir unsur. Trabzonspor'da Paul Onuachu'yu Belçika'dan biliyorum. Muçi ve Oulai. İnanılmaz performanslar sergilediler. Umarım bu yıl daha da iyi performanslar sergileriz. Trabzon'da yaklaşık 7-8 ay önce eşimle gelmiştik. Tadı damağımda kalmıştı. Transferimde daha önce 4-5 kez direkten döndü. Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Eşim buraya aşık. Sadece yeni gelenler değil kadroda çok değerli oyuncular var. Hocamızın istediği oyun planı ve disiplinine en kısa sürede adapte olmak istiyorum. Forma numaram da yarın belli olur. Hanımın memleketi 39 müsaitse umarım o numarayı alırım" dedi.

Öte yandan Cenk Özkacar'ın eşi Hira Özkaçar ise, "Haber gelince eşimi etkilememek için bir şey demedim ama çok istedim. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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