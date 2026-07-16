Aston Villa, Gabriel Sara için geliyor!

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için Aston Villa yeniden devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa, orta saha oyuncularından Youri Tielemans'ı Manchester United'a gönderdi. İngiliz ekibinde Amadou Onana da sakatlıı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.
İngiliz ekibi, orta sahasında yaşanan bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Aston Villa, daha önce de gündeme gelen Galatasaraylı Gabriel Sara için yeniden nabız yoklamaya hazırlanıyor.
OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gabriel Sara'nın ayrılığına sıcak bakmıyor.
Başarılı teknik adam, salı günü katıldığı programda, "Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında toplamda 87 maçta süre bulan Gabriel Sara, 8 gol attı ve 15 asist yaptı.
İngiliz ekibi, orta sahasında yaşanan bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Aston Villa, daha önce de gündeme gelen Galatasaraylı Gabriel Sara için yeniden nabız yoklamaya hazırlanıyor.
OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gabriel Sara'nın ayrılığına sıcak bakmıyor.
Başarılı teknik adam, salı günü katıldığı programda, "Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında toplamda 87 maçta süre bulan Gabriel Sara, 8 gol attı ve 15 asist yaptı.