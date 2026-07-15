Erzurumspor'dan savunmaya takviye: Nihad Mujakic

Erzurumspor, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, dış transferde ilk takviyesini Bosna Hersekli savunma oyuncusu Nihad Mujakic ile yaptı.
Kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Mujakic, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini 3 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen Nihad Mujakic, imzanın ardından Erzurumspor'un kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Mujakic, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini 3 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen Nihad Mujakic, imzanın ardından Erzurumspor'un kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.