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15 Temmuz
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Erzurumspor'dan savunmaya takviye: Nihad Mujakic

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, savunmasına Nihad Mujakic takviyesi yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 22:42
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Erzurumspor'dan savunmaya takviye: Nihad Mujakic
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Erzurumspor, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, dış transferde ilk takviyesini Bosna Hersekli savunma oyuncusu Nihad Mujakic ile yaptı.

Kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Mujakic, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini 3 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen Nihad Mujakic, imzanın ardından Erzurumspor'un kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

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