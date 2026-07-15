Sao Paulo, Mauro Icardi'yi istiyor

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Mauro Icardi'ye Brezilya ekibi Sao Paulo'nun talip olduğu öne sürüldü.
LİSTEYE ALDILAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilya basınından Nahuel Ferreira'nın haberine göre Sao Paulo, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Arjantinli santrforu transfer listesine aldı.
Brezilya temsilcisinin, Icardi cephesiyle ilk temasları gerçekleştirdiği ve oyuncuyu kadrosuna katma isteğini ilettiği belirtildi.
SICAK BAKIYOR
Haberde, Icardi'nin Brezilya'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Arjantinli futbolcunun Güney Amerika'ya dönmesinin ailesine daha yakın olmasını sağlayacağını düşündüğü ve Sao Paulo'dan gelecek olası bir teklifi değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.
Icardi ile Türkiye'den bir kulübün yanı sıra Avrupa'dan üç takımın daha ilgilendiği ancak söz konusu kulüplerin oyuncunun talep ettiği maaş seviyesine henüz yaklaşamadığı belirtildi.
GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray forması altında 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.
LİSTEYE ALDILAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilya basınından Nahuel Ferreira'nın haberine göre Sao Paulo, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Arjantinli santrforu transfer listesine aldı.
Brezilya temsilcisinin, Icardi cephesiyle ilk temasları gerçekleştirdiği ve oyuncuyu kadrosuna katma isteğini ilettiği belirtildi.
SICAK BAKIYOR
Haberde, Icardi'nin Brezilya'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Arjantinli futbolcunun Güney Amerika'ya dönmesinin ailesine daha yakın olmasını sağlayacağını düşündüğü ve Sao Paulo'dan gelecek olası bir teklifi değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.
Icardi ile Türkiye'den bir kulübün yanı sıra Avrupa'dan üç takımın daha ilgilendiği ancak söz konusu kulüplerin oyuncunun talep ettiği maaş seviyesine henüz yaklaşamadığı belirtildi.
GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray forması altında 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.