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Trabzonspor'da istifa: Eren Mert

Trabzonspor Scout Şefi Eren Mert, görevinden ayrıldığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 17:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Trabzonspor'da istifa: Eren Mert
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Trabzonspor'un son dönemde gerçekleştirdiği transferlerde etkisiyle dikkat çeken scout şefi Eren Mert, görevinden ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sosyal medyadan açıklama yapan Eren Mert'in açıklaması şu şekilde:

"Bugün itibarıyla büyük bir onurla yürüttüğüm Trabzonspor Kulübü'ndeki görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.

Görev sürem boyunca sahip olduğum bilgi, birikim ve emeği kulübümüz için en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştım. Ancak gelinen noktada uyumlu çalışma ortamının mümkün gözükmemesi nedeniyle görevime devam etmenin doğru olmayacağı kanaatine vardım.

Şahsıma olan teveccühleri için Sayın Başkan'a, Trabzonspor camiasının tüm paydaşlarına ve özellikle de büyük Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sevgi ve destek benim için her zaman çok kıymetli oldu.

Trabzonspor'a bundan sonraki süreçte yürekten başarılar diliyorum. Çünkü ayrılık da sevdaya dahildir. Allah'a ısmarladık."

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