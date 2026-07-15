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Saras istedi, transfer bitti: Will Clyburn

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Will Clyburn transferinde anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 10:33 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 10:37
Haber: Sporx.com
Saras istedi, transfer bitti: Will Clyburn
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Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında önemli bir transferi daha bitirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin, Barcelona'nın çıkış opsiyonunu kullanarak yollarını ayırdığı tecrübeli forvet Will Clyburn ile anlaştı.

SARAS'IN ÖZEL İSTEĞİ CLYBURN

Tarık Biberovic'in takımdan ayrılmasının ardından kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, transfer çalışmalarında ibreyi 36 yaşındaki Amerikalı oyuncuya çevirdi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verilmişti.

Litvanyalı çalıştırıcının, hem EuroLeague tecrübesi hem de kritik maçlardaki skor üretme becerisi nedeniyle Will Clyburn'ü öncelikli hedef olarak belirlemişti.

SEZON PERFORMANSI

Will Clyburn, geride kalan EuroLeague sezonunda forma giydiği maçlarda 13.8 sayı, 5.0 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele ederek takımına önemli katkı sağladı.

KADROYA PEŞ PEŞE TAKVİYE


Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yaz transfer döneminde daha önce Shane Larkin, Shavon Shields, Braxton Key, Ignas Sargiunas ve Sertaç Şanlı transferlerini resmen açıklamıştı.

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