Saras istedi, transfer bitti: Will Clyburn

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında önemli bir transferi daha bitirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin, Barcelona'nın çıkış opsiyonunu kullanarak yollarını ayırdığı tecrübeli forvet Will Clyburn ile anlaştı.
SARAS'IN ÖZEL İSTEĞİ CLYBURN
Tarık Biberovic'in takımdan ayrılmasının ardından kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, transfer çalışmalarında ibreyi 36 yaşındaki Amerikalı oyuncuya çevirdi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verilmişti.
Litvanyalı çalıştırıcının, hem EuroLeague tecrübesi hem de kritik maçlardaki skor üretme becerisi nedeniyle Will Clyburn'ü öncelikli hedef olarak belirlemişti.
SEZON PERFORMANSI
Will Clyburn, geride kalan EuroLeague sezonunda forma giydiği maçlarda 13.8 sayı, 5.0 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele ederek takımına önemli katkı sağladı.
KADROYA PEŞ PEŞE TAKVİYE
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yaz transfer döneminde daha önce Shane Larkin, Shavon Shields, Braxton Key, Ignas Sargiunas ve Sertaç Şanlı transferlerini resmen açıklamıştı.
SARAS'IN ÖZEL İSTEĞİ CLYBURN
Tarık Biberovic'in takımdan ayrılmasının ardından kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, transfer çalışmalarında ibreyi 36 yaşındaki Amerikalı oyuncuya çevirdi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verilmişti.
Litvanyalı çalıştırıcının, hem EuroLeague tecrübesi hem de kritik maçlardaki skor üretme becerisi nedeniyle Will Clyburn'ü öncelikli hedef olarak belirlemişti.
SEZON PERFORMANSI
Will Clyburn, geride kalan EuroLeague sezonunda forma giydiği maçlarda 13.8 sayı, 5.0 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele ederek takımına önemli katkı sağladı.
KADROYA PEŞ PEŞE TAKVİYE
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yaz transfer döneminde daha önce Shane Larkin, Shavon Shields, Braxton Key, Ignas Sargiunas ve Sertaç Şanlı transferlerini resmen açıklamıştı.