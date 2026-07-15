Stuttgart, Levent Mercan'ın peşinde!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Levent Mercan için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
ALMAN EKİBİ LEVENT'İ İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre Bundesliga temsilcisi Stuttgart, sarı-lacivertli ekibin 24 yaşındaki sol beki Levent Mercan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklif ulaşmadığı belirtilirken, Alman ekibinin transfer sürecini yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde somut adımlar atabileceği öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Levent Mercan, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, bu süreçte 5 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum organizasyonlarında da önemli rol oynadı.
ALMAN EKİBİ LEVENT'İ İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre Bundesliga temsilcisi Stuttgart, sarı-lacivertli ekibin 24 yaşındaki sol beki Levent Mercan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklif ulaşmadığı belirtilirken, Alman ekibinin transfer sürecini yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde somut adımlar atabileceği öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Levent Mercan, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, bu süreçte 5 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum organizasyonlarında da önemli rol oynadı.