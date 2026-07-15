15 Temmuz
U.Craiova-ML Vitebsk
20:30
15 Temmuz
Atert Bissen-Klaksvik
21:15
15 Temmuz
Sutjeska-Kairat Almaty
22:00
15 Temmuz
Egnatia-Petrocub
22:00
15 Temmuz
İngiltere-Arjantin
22:00
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
17:30
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
21:30

Stuttgart, Levent Mercan'ın peşinde!

Bundesliga ekibi Stuttgart'ın, Fenerbahçeli Levent Mercan'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 10:54
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Stuttgart, Levent Mercan'ın peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Levent Mercan için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

ALMAN EKİBİ LEVENT'İ İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre Bundesliga temsilcisi Stuttgart, sarı-lacivertli ekibin 24 yaşındaki sol beki Levent Mercan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklif ulaşmadığı belirtilirken, Alman ekibinin transfer sürecini yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde somut adımlar atabileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Levent Mercan, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, bu süreçte 5 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum organizasyonlarında da önemli rol oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.