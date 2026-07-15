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Beşiktaş Theate için harekete geçti

Sol stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate için ilk teması kurduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Belçikalı savunmacının transferinde Bayer Leverkusen ile rekabet ettiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 08:52
Beşiktaş Theate için harekete geçti
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Sol stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için ilk teması kurdu.

LEVERKUSEN DE DEVREDE

Beşiktaş'ın Arthur Theate transferinde Bayer Leverkusen ile rekabet halinde olduğu belirtildi. Transfer sürecinde ilerleyen günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.

GEÇEN SEZON 33 MAÇTA OYNADI

Arthur Theate, geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen Belçikalı savunmacının Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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