Okan Buruk'tan Davinson Sanchez sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Okan Buruk, Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez'i kadroda tutmak istediklerini söyledi.
Okan Buruk, "Ben kalmasını isterim. Taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam, ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek." dedi.
Galatasaray forması altında toplamda 121 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 10 gol ve 4 asistle skor katkısı da sağladı.
Okan Buruk, "Ben kalmasını isterim. Taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam, ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek." dedi.
Galatasaray forması altında toplamda 121 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 10 gol ve 4 asistle skor katkısı da sağladı.