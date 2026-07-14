Beşiktaş'tan Kassoum Ouattara itirafı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Monaco'dan kadroya katılan Kassoum Ouattara ile ilgili bir transfer itirafında bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serdal Adalı, Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı teknik adam Vincenzo Italiano'nun çok istediğini vurgulayarak, "Sol bek için farklı isimlere de bakıyorduk. Ouattara'yı hoca çok istedi, gittik aldık." şeklinde konuştu.
Beşiktaş, Monaco'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç sol bek ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.
Beşiktaş, Monaco'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç sol bek ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.