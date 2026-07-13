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15 Temmuz mesajları ve sözleri 2026: En güzel, kısa ve anlamlı 15 Temmuz mesajları ve sözleri
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2026 09:45 -
Güncelleme Tarihi:
13 Temmuz 2026 12:21
15 Temmuz mesajları ve sözleri 2026: En güzel, kısa ve anlamlı 15 Temmuz mesajları ve sözleri
15 Temmuz mesajları, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyada araştırılmaya başladı. 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Demokrasiye sahip çıkan Türk milletinin yazdığı destan her yıl 15 Temmuz'da anılıyor. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla vatandaşlar, sevdiklerine gönderebilecekleri anlamlı mesajları araştırıyor. İşte 2025 yılı için en güzel, kısa ve anlamlı 15 Temmuz mesajları ve sözleri.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl da coşku ile kutlanacak. Milletin iradesine karşı yapılan hain saldırı, Türk halkının birlik ve beraberliğiyle geri püskürtüldü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitlerimizi anmak ve gazilerimize minnet duymak için sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlaşmalarda 15 Temmuz temalı sözler öne çıkıyor. İşte 15 Temmuz'a özel en güzel, yeni, kısa ve anlamlı 15 Temmuz mesajları ve sözleri.
15 TEMMUZ MESAJLARI 2025
"15 Temmuz'da sokaklara dökülen milletimiz, demokrasinin sarsılmaz kalesi olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.""Şehitlerimizin kanıyla yazılan bu destanı asla unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.""Milli iradenin üstünde hiçbir güç yoktur! 15 Temmuz'u unutma, unutturma.""Bir bayrak uğruna can veren yiğitleri minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.""15 Temmuz, karanlıktan aydınlığa çıkan bir milletin zaferidir.""Vatan aşkıyla meydanlara çıkan kahramanları rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.""Ay yıldızlı bayrağımız yere düşmesin diye tankların önüne yatanların günü: 15 Temmuz.""Demokrasiye sahip çıkan bir milletin hikâyesidir 15 Temmuz."
"Gece karanlıktı ama yürekler aydınlıktı… 15 Temmuz'u unutma!""Vatan için ölümü göze alanların yazdığı destandır 15 Temmuz.""Hainlerin karşısında dimdik duran milletimizin günü kutlu olsun.""Canını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı sonsuza kadar yaşatacağız.""Siz toprağa düştünüz ama milletin kalbinde bir yıldız gibi parladınız."
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