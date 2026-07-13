Beşiktaş'ın eski futbolcusu yeni transfere engel olmaya çalıştı

Beşiktaş'ın yeni sezondaki en dikkat çeken transferlerinden biri olan Alman kaleci Alexander Nübel'in imza sürecinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre, siyah-beyazlıların eski file bekçisi Loris Karius, vatandaşı Nübel'e Beşiktaş'a transfer olmaması yönünde olumsuz görüş bildirdi.

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calendar 13 Temmuz 2026 11:07
Beşiktaş'ın eski futbolcusu yeni transfere engel olmaya çalıştı
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Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, kaleyi Alman file bekçisi Alexander Nübel'e emanet etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekip, 2000'li yıllarda Oscar Cordoba ve Fabri dışında yabancı kalecilerden beklediği verimi alamazken, uzun yılların ardından yeniden üst düzey bir yabancı kaleci transferine imza attı.

KARIUS'TAN OLUMSUZ REFERANS İDDİASI

Transfer sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddia ise gündeme geldi.

Fırat Günayer'in haberine göre, Alexander Nübel, Beşiktaş'tan teklif aldıktan sonra kulüp hakkında bilgi edinmek amacıyla daha önce siyah-beyazlı formayı giyen vatandaşı Loris Karius ile görüştü.

Haberde, Karius'un Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde yaşadığı maaş ödemesi sorunlarını örnek göstererek Nübel'e kulüple ilgili olumsuz görüş bildirdiği ve transfer olmaması yönünde tavsiyede bulunduğu öne sürüldü.

EDUARD GRAF DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın Alman scout şefi Eduard Graf'ın sürece dahil olduğu aktarıldı.

Graf'ın, Karius'un yaşadığı problemlerin önceki yönetim dönemine ait olduğunu, kulüpte yönetimsel anlamda önemli değişiklikler yaşandığını ve benzer sıkıntıların artık söz konusu olmadığını Nübel'e anlattığı belirtildi.

Bu görüşmenin ardından Alman kalecinin ikna olduğu ve Beşiktaş'a transfer sürecinin sorunsuz şekilde tamamlandığı ifade edildi.

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