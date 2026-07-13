15 Temmuz Eczaneler Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2026

15 Temmuz salı hastaneler ve eczaneler açık mı, sorusu vatandaşların gündemine geldi. Resmi tatil kapsamında olduğu için birçok kurumun tatil olduğu 15 Temmuz salı gününde, eczane ve sağlık ocaklarının çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Konu hakkında araştırma yapan vatandaşlar, bulacaklara yanıtlara göre planlarını şekillendirmek istiyor. İşte, 15 Temmuz'da Aile Sağlığı Merkezi, hastane ve eczanelerin çalışma durumu...

15 Temmuz'da hastanalerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanıda hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.

Sağlık ocakları, resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.