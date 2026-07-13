Fenerbahçe'de Greenwood için sıcak saatler!

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini açıklamak için artık geri sayıma geçti. Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, transferi bitirmek için Marsilya'ya gitti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 11:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Greenwood için sıcak saatler!
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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde artık sona gelindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, hem oyuncu hem de kulübü Marsilya ile her konuda anlaşma sağlarken, transferi resmiyete dökmek için önemli bir adım attı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin, son işlemleri tamamlamak üzere Marsilya'ya gitti.

Fenerbahçe heyetinin, Greenwood'un transferini resmileştirmek için Fransa'da bulunduğu ve sürecin kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

İSTANBUL'A GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki İngiliz futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün, resmi imzaların atılmasının ardından transferi kamuoyuna duyurması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Mason Greenwood, 26 gol atarken 11 de asist üreterek toplam 37 gole doğrudan katkı sağladı.

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