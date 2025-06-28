-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil mi olacak? 15 Temmuz'da kapalı ve açık olan yerler
Haber Tarihi: 28 Haziran 2025 11:19 -
Güncelleme Tarihi:
28 Haziran 2025 11:19
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil mi olacak? 15 Temmuz'da kapalı ve açık olan yerler
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, her sene hain darbe girişiminin yıl dönümü olarak anılıyor. Öte yandan resmi tatiller arasında da yer alan 15 Temmuz'da hangi kurum ve kuruluşlar açık, hangileri kapalı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2025 yılında 15 Temmuz, salı gününe denk geliyor. Bu tarihte okullar yaz tatilinde olduğu için önce çıkan soru ise ''15 Temmuz'da özel sektör ve kamu çalışanları tatil mi?'' oluyor.
Resmi tatil tarihleri öğrenciler ve çalışanlar tarafından takip ediliyor. 2016 yılı 15-16 Temmuz günlerinde meydana gelen ve bastırılan darbe girişiminde hayatını kaybedenler her yıl 15 Temmuz'da anılıyor. 2025 yılı 15 Temmuz tarihi ise salı günü karşılanacak. 15 Temmuz'da nereler açık, nereler kapalı olacak?>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, resmi tatiller takviminde yer alır ve bu tarihte birçok iş yeri, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor.
15 TEMMUZ ÖZEL SEKTÖR VE KAMUYA TATİL Mİ?
Resmi tatil olan 15 Temmuz, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara tatildir. Bu tarih özel sektör çalışanlarının bir bölümü için tatil bir kısmı için ise tatil olmayabilir. Genellikle özel sektörde bulunan iş yerleri resmi tatillerde de çalışıyor. Bu durum iş yerleri arasında farklılık gösterir.
15 TEMMUZ'DA KAPALI VE AÇIK OLAN YERLER
15 Temmuz Salı günü hastaneler, eczaneler, noterler, aile hekimlikleri, bankalar, kuyumcular, dövizciler, kargo firmaları, okullar, üniversiteler ve Borsa İstanbul kapalı oluyor. Kamudaki tüm kurumlar resmi tatil nedeniyle çalışmalarına ara veriyor.
Eczaneler ve noterler resmi tatillerde nöbetçi sistemini uyguluyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.