15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil mi olacak? 15 Temmuz'da kapalı ve açık olan yerler

Resmi tatil tarihleri öğrenciler ve çalışanlar tarafından takip ediliyor. 2016 yılı 15-16 Temmuz günlerinde meydana gelen ve bastırılan darbe girişiminde hayatını kaybedenler her yıl 15 Temmuz'da anılıyor. 2025 yılı 15 Temmuz tarihi ise salı günü karşılanacak. 15 Temmuz'da nereler açık, nereler kapalı olacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, resmi tatiller takviminde yer alır ve bu tarihte birçok iş yeri, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor.



Resmi tatil olan 15 Temmuz, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara tatildir. Bu tarih özel sektör çalışanlarının bir bölümü için tatil bir kısmı için ise tatil olmayabilir. Genellikle özel sektörde bulunan iş yerleri resmi tatillerde de çalışıyor. Bu durum iş yerleri arasında farklılık gösterir.



15 Temmuz Salı günü hastaneler, eczaneler, noterler, aile hekimlikleri, bankalar, kuyumcular, dövizciler, kargo firmaları, okullar, üniversiteler ve Borsa İstanbul kapalı oluyor. Kamudaki tüm kurumlar resmi tatil nedeniyle çalışmalarına ara veriyor.

Eczaneler ve noterler resmi tatillerde nöbetçi sistemini uyguluyor.