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Galatasaray'da son aday Franculino

Galatasaray'da forvet transferi için arayışlar sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Ange-Yoan Bonny ve Matviy Ponomarenko'nun ardından Midtjylland forması giyen Franculino'yu da gündemine aldığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 09:18
Haber: Fanatik
Galatasaray'da son aday Franculino
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Galatasaray'da santrfor transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, 23 yaş altı kuralına uygun bir golcü transfer etmek istediği ve bu doğrultuda aday listesini genişlettiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SON ADAY FRANCULINO

Galatasaray'ın forvet listesinde Inter forması giyen Ange-Yoan Bonny ile Dinamo Kievli Matviy Ponomarenko'nun yer aldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların son adayının ise Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Gineli santrfor Franculino olduğu aktarıldı.

GENÇ GOLCÜ RADARDA

22 yaşındaki Franculino, son dönemde Avrupa futbolunda dikkat çeken genç santrforlar arasında gösteriliyor. Piyasa değeri 22 milyon euro olan Gineli futbolcunun birçok büyük kulübün de radarında olduğu ifade edildi.

FİZİK GÜCÜ VE BİTİRİCİLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Franculino'nun fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle ön plana çıktığı belirtildi. Genç santrforun en dikkat çeken özelliklerinden birinin ise topsuz oyundaki hareketliliği olduğu kaydedildi.

KARAR MERAKLA BEKLENİYOR

Galatasaray'ın forvet hattı için hangi oyuncuda karar kılacağı merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, listedeki adaylar için transfer şartlarını değerlendirdiği ifade edildi.

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