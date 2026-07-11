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Atletico Madrid, Morten Hjulmand'ı açıkladı

Atletico Madrid, Sporting Lizbon'dan orta saha oyuncusu Morten Hjulmand'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 14:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Morten Hjulmand'ı açıkladı
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Atletico Madrid, Sporting Lizbon'dan Morten Hjulmand transferini resmiyete döktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol ekibi, Morten Hjulmand ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

Atletico Madrid, 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Sporting Lizbon'a 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sporting Lizbon forması altında geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Hjulmand, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.



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