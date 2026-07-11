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Göztepeli Erkam, yine 3'üncü Lig'de

Göztepe ile yollarını ayıran 23 yaşındaki sağ bek Erkam Kömür, kariyerine 3'üncü Lig ekibi Mazıdağı Fosfatspor'da devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:42
Haber: DHA
Göztepeli Erkam, yine 3'üncü Lig'de
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen sezon başında 3'üncü Lig takımı Kırklarelispor'a kiralanıp, ikinci devreyi boşta geçiren Erkam Kömür'ün yeni adresi yine bir 3'üncü Lig temsilcisi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor, 23 yaşındaki sağ bek ile resmi sözleşme imzaladı.

Altınordu'da futbola başlayıp 2021'de Göztepe'de profesyonel olan Erkam, tecrübe kazanması için farklı kulüplere kiralık olarak gönderildi.

İzmir ekibiyle yollarını ayıran genç krampon Göztepe A takımıyla sadece 1 kupa maçına çıkabildi.

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