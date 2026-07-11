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Beşiktaş, ABD'li basketbolcu DaQuan Jeffries'i transfer etti

Beşiktaş, ABD'li basketbolcu DaQuan Jeffries'i transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, ABD'li basketbolcu DaQuan Jeffries'i transfer etti
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu DaQuan Jeffries'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

DaQuan Jeffries, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New York Knicks ve Charlotte Hornets'ta forma giydi.



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