Davinson Sanchez'den vazgeçmiyorlar!

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alıyor.
25 MİLYON EURO'YA ÇIKTILAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Como, Kolombiya futbolcu için girişimlerine devam ediyor. İtalyan ekibi, Davinson Sanchez için 25 milyon euro seviyelerine çıktı.
Galatasaray ise Como'dan gelen bu ilgiye şu anda sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu için en az 35 milyon euro ile masaya oturmak istiyor.
Davinson Sanchez ile Inter ve Bournemouth da ilgileniyor.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
25 MİLYON EURO'YA ÇIKTILAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Como, Kolombiya futbolcu için girişimlerine devam ediyor. İtalyan ekibi, Davinson Sanchez için 25 milyon euro seviyelerine çıktı.
Galatasaray ise Como'dan gelen bu ilgiye şu anda sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu için en az 35 milyon euro ile masaya oturmak istiyor.
Davinson Sanchez ile Inter ve Bournemouth da ilgileniyor.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.