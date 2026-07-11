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Davinson Sanchez'den vazgeçmiyorlar!

Como, Galatasaray'dan Davinson Sanchez transferinden vazgeçmiyor. Kolombiyalı savunma oyuncusu ile Inter ve Bournemouth da ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Davinson Sanchez'den vazgeçmiyorlar!
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Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alıyor.

25 MİLYON EURO'YA ÇIKTILAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Como, Kolombiya futbolcu için girişimlerine devam ediyor. İtalyan ekibi, Davinson Sanchez için 25 milyon euro seviyelerine çıktı.

Galatasaray ise Como'dan gelen bu ilgiye şu anda sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu için en az 35 milyon euro ile masaya oturmak istiyor.

Davinson Sanchez ile Inter ve Bournemouth da ilgileniyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 


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