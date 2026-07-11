Trabzonspor'da yeniden Daniel Karlsbakk

Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Norveçli futbolcu Daniel Karlsbakk'ın ismi yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Norveç'in TV2 sitesinde yer alan habere göre bordo- mavililer, 23 yaşındaki santrforun peşine düştü. Haberde, Trabzonspor'un Karlsbakk için yaklaşık 5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.
İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin de Norveçli golcü için Sarpsborg'a resmi teklif yaptığı ancak bunun geri çevrildiği aktarıldı.
Kulübün 5 milyon Euro üzerinde uygun bir teklif gelmesi halinde Karlsbakk'ın satışına sıcak bakabileceği vurgulandı. Genç oyuncunun da bu fırsatı kaçırmak istemediği kaydedildi.
İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin de Norveçli golcü için Sarpsborg'a resmi teklif yaptığı ancak bunun geri çevrildiği aktarıldı.
Kulübün 5 milyon Euro üzerinde uygun bir teklif gelmesi halinde Karlsbakk'ın satışına sıcak bakabileceği vurgulandı. Genç oyuncunun da bu fırsatı kaçırmak istemediği kaydedildi.