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Christ Oulai için 30 milyon euro'luk teklif!

Fiorentina, Christ Oulai için Trabzonspor'a 30 milyon euro'yu bulan bir teklifte bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 10:28
Haber: Sporx.com
Christ Oulai için 30 milyon euro'luk teklif!
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Trabzonspor'da Christ Ouali için gelen teklifler belli olmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Leipzig'in uzun süre görüştüğü oyuncu için geçtiğimiz hafta Fiorentina, Trabzonspor'un kapısını çalmış ve fiyat sormuştu.

FIORENTINA'NIN TEKLİFİ

Yapılan temaslar sonrası ise Fiorentina'dan teklif geldiği ve bu teklifin 27 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus olduğu ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

Daha önce Brendfrod'un istediği Oulai için gelen bu teklifte ise sonraki satıştan pay maddesi bulunmuyordu. Ayrıca Brighton'un da resmi teklif yapması bekleniyor.

NE CEVAP VERİLECEK?

Bordo Mavili takımın bu tekliflere vereceği cevap merak konusu oldu.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Fildişili orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı. [61 Saat]

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