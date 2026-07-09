09 Temmuz
Qarabag FK-Vestri
19:00
09 Temmuz
Dynamo Kiev-Universitatea Cluj
20:00
09 Temmuz
Vojvodina-Ferencvaros
21:00
09 Temmuz
Hajduk Split-Zilina
21:00
09 Temmuz
Fransa-Fas
23:00

Fiorentina'da Arthur Atta için geri sayım

Fiorentina, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Atta için Udinese ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fiorentina'da Arthur Atta için geri sayım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fiorentina, orta sahasını Udinese'den Arthur Atta ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky'da yer alan habere göre, Fiorentina, Atta transferi için Udinese ile anlaşma sağladı.

Fiorentina, Atta transferi için Udinese'ye 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödemesi yapacak.

Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Arthur Atta, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.