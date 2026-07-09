Fiorentina'da Arthur Atta için geri sayım

Fiorentina, orta sahasını Udinese'den Arthur Atta ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Fiorentina, Atta transferi için Udinese ile anlaşma sağladı.
Fiorentina, Atta transferi için Udinese'ye 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödemesi yapacak.
Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Arthur Atta, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
Fiorentina, Atta transferi için Udinese'ye 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödemesi yapacak.
Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Arthur Atta, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.