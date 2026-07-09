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Nuggets, Jonas Valanciunas ile yollarını ayırıyor

Denver Nuggets'ın tecrübeli pivot Jonas Valanciunas'ı serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 12:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nuggets, Jonas Valanciunas ile yollarını ayırıyor
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Denver Nuggets'ın tecrübeli pivot Jonas Valanciunas'ı serbest bırakma kararı aldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Litvanyalı uzun, serbest kalmasının ardından birçok NBA takımının ilgisini çekecek.

Valanciunas'ın 10 milyon dolarlık maaşı çarşamba günü tamamen garanti hale gelecekti. ESPN'den Bobby Marks'ın aktardığı bilgiye göre Nuggets, oyuncuyu serbest bırakmasına rağmen maaş bütçesinde 2 milyon dolarlık bir yük taşımaya devam edecek.

Marks ayrıca Denver'ın, Valanciunas'ın maaşını gelecek üç sezona yayma seçeneğine de sahip olduğunu belirtti.

34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 65 maçta 8,7 sayı ve 5,1 ribaund ortalamaları yakaladı.

Süreleri azalmış olmasına rağmen ribaund performansıyla dikkat çeken Valanciunas, 36 dakika başına 13,6 ribaund ortalamasıyla NBA genelinde sekizinci sırada yer aldı.

2011 NBA Draftı'nda Toronto Raptors tarafından beşinci sıradan seçilen Valanciunas, kariyerinin ilk altı buçuk sezonunu Kanada ekibinde geçirdikten sonra Şubat 2019'da Memphis Grizzlies'e takas edilmişti.

Deneyimli pivot kariyerinde ayrıca New Orleans Pelicans, Washington Wizards ve Sacramento Kings formalarını da giydi.

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