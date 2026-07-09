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Noa Lang için İtalya'dan yeni talip

Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang için bir talip daha çıktı. Hollandalı kanat oyuncusu, Roma'nın transfer listesinde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 13:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Noa Lang için İtalya'dan yeni talip
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Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang'ın talipleri artıyor.

ROMA'NIN LİSTESİNDE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın da hala gündeminde tuttuğu ve Fiorentina'nın ilgilendiği Lang, Roma'nın da transfer listesinde bulunuyor.

İLK ADAY DEĞİL AMA LİSTEDE

Sky'da yer alan habere göre, Hollandalı kanat oyuncusu, en üst sıralarda olmasa da Roma'nın transfer listesinde yer alıyor.

KARAR KAMP SONRASI

Napoli, sezon öncesi gerçekleştireceği hazırlık kampının ardından 27 yaşındaki futbolcusunun geleceğine karar verecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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