Noa Lang için İtalya'dan yeni talip

Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang'ın talipleri artıyor.
ROMA'NIN LİSTESİNDE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın da hala gündeminde tuttuğu ve Fiorentina'nın ilgilendiği Lang, Roma'nın da transfer listesinde bulunuyor.
İLK ADAY DEĞİL AMA LİSTEDE
Sky'da yer alan habere göre, Hollandalı kanat oyuncusu, en üst sıralarda olmasa da Roma'nın transfer listesinde yer alıyor.
KARAR KAMP SONRASI
Napoli, sezon öncesi gerçekleştireceği hazırlık kampının ardından 27 yaşındaki futbolcusunun geleceğine karar verecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
ROMA'NIN LİSTESİNDE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın da hala gündeminde tuttuğu ve Fiorentina'nın ilgilendiği Lang, Roma'nın da transfer listesinde bulunuyor.
İLK ADAY DEĞİL AMA LİSTEDE
Sky'da yer alan habere göre, Hollandalı kanat oyuncusu, en üst sıralarda olmasa da Roma'nın transfer listesinde yer alıyor.
KARAR KAMP SONRASI
Napoli, sezon öncesi gerçekleştireceği hazırlık kampının ardından 27 yaşındaki futbolcusunun geleceğine karar verecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.