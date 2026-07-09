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Atletico Madrid, Hjulmand transferini bitirdi

Atletico Madrid, Morten Hjulmand transferi için Sporting Lizbon ile 40 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 12:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Hjulmand transferini bitirdi
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Atletico Madrid, Sporting Lizbon'dan orta saha oyuncusu Morten Hjulmand'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romano'nun haberine göre, Atletico Madrid ve Sporting Lizbon, Danimarkalı orta saha oyuncusunun transferi için anlaşmaya vardı.

Atletico Madrid, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting'e 40 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.

Hjulmand, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Atletico Madrid'e 5 yıllık imza atacak.

Hjulmand transferi için kısa süre içerisinde resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.

Sporting Lizbon forması altında geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Hjulmand, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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