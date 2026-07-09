Atletico Madrid, Hjulmand transferini bitirdi

Atletico Madrid, Sporting Lizbon'dan orta saha oyuncusu Morten Hjulmand'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, Atletico Madrid ve Sporting Lizbon, Danimarkalı orta saha oyuncusunun transferi için anlaşmaya vardı.
Atletico Madrid, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting'e 40 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.
Hjulmand, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Atletico Madrid'e 5 yıllık imza atacak.
Hjulmand transferi için kısa süre içerisinde resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.
Sporting Lizbon forması altında geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Hjulmand, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
Atletico Madrid, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting'e 40 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.
Hjulmand, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Atletico Madrid'e 5 yıllık imza atacak.
Hjulmand transferi için kısa süre içerisinde resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.
Sporting Lizbon forması altında geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Hjulmand, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.