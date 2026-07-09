Galatasaray'dan Icardi'ye yeni teklif yok

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'ye yeni bir teklif yapmayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 08:58
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Icardi'ye yeni teklif yok
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Galatasaray'da Mauro Icardi konusunda kritik bir süreç yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz'da basının karşısına çıkan Başkan Dursun Özbek soru almayınca, Icardi konusuna net bir yanıt yine alınamadı.

"YENİ TEKLİF BEKLİYOR"
"MEVCUT ŞARTLAR GEÇERLİ"

Takvim'de yer alan göre, tecrübeli golcünün menajeri Elio Pino, Galatasaray yönetimiyle temasa geçti ve "Icardi yeni teklif bekliyor" mesajını iletti. Ancak sarı-kırmızılıların bu konuda çok net olduğu ve "Yeni bir teklif olmayacak. Mevcut şartlar geçerli" yanıtını verdiği belirtildi.

Taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, artık bu sürecin çok fazla uzadığını ve yönetimin artık net bir açıklama yapması gerektiğini söylüyorlar.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

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