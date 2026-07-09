Trabzonspor'dan Yunus Emre Konak'a kanca

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, şu ana kadar kadrosuna önemli takviyer yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karadeniz ekibi, gözünü şimdi de Brentford forması giyen 20 yaşındaki milli ön libero Yunus Emre Konak'a dikti.
10 MİLYON EURO İSTENİYOR
Ocak 2025'te Sivasspor'dan 4.5 milyon Euro'ya alınan genç oyuncu için İngilizler 10 milyon Euro talep ediyor. Bordo-mavililer rakamı aşağı çekmeye çalışsa da Sivasspor'un yüzde 12.5'lik payı nedeniyle Brentford indirime sıcak bakmıyor.
Yunus Emre ocak ayında Oxford United'a kiralandı, 16 maça çıktı.
10 MİLYON EURO İSTENİYOR
Ocak 2025'te Sivasspor'dan 4.5 milyon Euro'ya alınan genç oyuncu için İngilizler 10 milyon Euro talep ediyor. Bordo-mavililer rakamı aşağı çekmeye çalışsa da Sivasspor'un yüzde 12.5'lik payı nedeniyle Brentford indirime sıcak bakmıyor.
Yunus Emre ocak ayında Oxford United'a kiralandı, 16 maça çıktı.